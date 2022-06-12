Independent: под Северодонецком погиб британский наемник из иностранного легиона ВСУ

На востоке Украины под Северодонецком погиб британский наемник Джордан Гэтли, который воевал в составе иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). О его смерти сообщает газета Independent с ссылкой на заявление отца Гэтли.

«Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою службу в качестве солдата в другом месте. После долгих раздумий он отправился на Украину, чтобы помочь. Он навсегда останется в наших сердцах героем», — написал в социальных сетях его отец Дин Гэтли. Он добавил, что вести о смерти его сына дошли до семьи 10 июня.

Также информацию о смерти наемника подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании. Пресс-секретарь ведомства отметил, что правительство будет поддерживать семью погибшего.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил гибель воевавшего на стороне Украины жителя чешского города Тржебич Михале Й. Глава ведомства добавил, что он был убит на территории Донецкой области.