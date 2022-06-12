Силы ЛНР взяли под контроль еще два населенных пункта
Союзные силы Луганской народной республики (ЛНР взяли под контроль два населенных пункта на Бахмутском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о донбасских селах Видроження и Медная гора. По информации корреспондента агентства, сейчас продолжается стрелковый бой в селе Роты.
Силы республики наступают одновременно с двух сторон - со стороны города Светлодарск (ДНР) и Попасная (ЛНР). Наступление поддерживается российской артиллерией, которая точечными ударами поражает позиции украинских бойцов.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители, которые ранее удерживались на территории химического завода «Азот» в Северодонецке, начали свободно выходить в более безопасные участки. «Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — добавил он. При этом украинские военные удерживают несколько зданий в районе первой проходной, где возникают периодические перестрелки.