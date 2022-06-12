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Силы ЛНР взяли под контроль еще два населенных пункта

Союзные силы ЛНР взяли под контроль населенные пункты Видроження и Медная гора

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Союзные силы Луганской народной республики (ЛНР взяли под контроль два населенных пункта на Бахмутском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о донбасских селах Видроження и Медная гора. По информации корреспондента агентства, сейчас продолжается стрелковый бой в селе Роты.

Силы республики наступают одновременно с двух сторон - со стороны города Светлодарск (ДНР) и Попасная (ЛНР). Наступление поддерживается российской артиллерией, которая точечными ударами поражает позиции украинских бойцов.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители, которые ранее удерживались на территории химического завода «Азот» в Северодонецке, начали свободно выходить в более безопасные участки. «Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — добавил он. При этом украинские военные удерживают несколько зданий в районе первой проходной, где возникают периодические перестрелки.

Марина Совина
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