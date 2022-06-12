В США увидели раскол НАТО из-за спецоперации России на Украине

Foreign Policy: спецоперация России на Украине внесла раскол и обнажила проблемы в НАТО

Специальная операция России на Украине внесла раскол и обнажила проблемы в НАТО. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.

В США увидели, что Североатлантический альянс из 30 членов представляется слишком громоздким. Кроме того, научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас, выступающий автором статьи, напомнил, что еще в 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон призывал к «капитальному ремонту» НАТО.

«С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса», — указал автор статьи.

Кроме того, обозреватель назвал НАТО устаревшим и потерявшим единство.

Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России меньше угрожает вхождение в НАТО Швеции и Финляндии, чем Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.