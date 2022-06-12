Раскрыт способ определения качества питьевой воды

Эксперт Кулешова заявила, что определить качество воды можно с помощью белого листа бумаги

Россияне могут самостоятельно определить качество питьевой воды с помощью белого листа бумаги. Такой способ раскрыла в беседе с агентством «Прайм» эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

Она пояснила, что таким образом можно проверить цветность воды. Непрозрачность укажет на то, что такую жидкость употреблять не стоит, отметила Кулешова.

«Цветность воды доказывает ее микробиологическую или техногенную загрязненность, а желтоватый окрас может свидетельствовать о повышенном содержании железа. Проверить цветность воды можно самостоятельно: налейте воду в прозрачный стакан с тонким дном и поставьте на белый лист бумаги», — сказала специалист.

Еще один сигнал, свидетельствующий о проблемах с водой, — наличие постоянной накипи в чайнике. Это означает повышенную жесткость воды, содержание в ней кальция и магния, объяснила биохимик.

Кулешова подчеркнула, что самую полную информацию о том, какая вода течет из крана, можно получить только сдав образец на анализ в лабораторию.

Ранее биохимик предупреждала, что потеря 10 процентов влаги от массы тела может быть опасна для жизни.

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