Россиянку нашли мертвой в квартире на турецком курорте

Habertürk: 47-летнюю россиянку Магомедову нашли мертвой в квартире в турецкой Аланье

Гражданка России найдена мертвой в квартире в турецкой Аланье, полиция начала расследование. Об этом сообщает Habertürk.

По данным издания, речь идет о 47-летней Аиде Магомедовой, проживающей районе Гюллерпынары курортного города. Тело обнаружила подруга женщины. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по вызову, установили, что россиянка умерла.

После осмотра места происшествия тело Магомедовой было доставлено в морг муниципалитета Аланьи. Начато расследование инцидента.

Ранее туристка из России разбилась насмерть, выпав с восьмого этажа высотного здания в Таиланде. Несчастный случай произошел в курортном городе Патонг на западном побережье острова Пхукет. Утром полиция обнаружила тело 37-летней туристки на земле рядом с многоэтажным зданием.