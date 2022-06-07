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На популярном курорте массажист изнасиловал туристку на глазах бойфренда

The Indian Express: массажист изнасиловал британскую туристку на Гоа на глазах отдыхающих

Фото: Otto Stadler / Globallookpress.com

На Гоа местный житель изнасиловал британскую туристку, приехавшую в отпуск c бойфрендом. Подробности произошедшего публикует индийский информационный портал The Indian Express.

Уточняется, что инцидент произошел в районе деревни Арамболь 2 июня. Путешественница заявила, что, когда она загорала на пляже популярного курорта со своим спутником, неизвестный мужчина предложил сделать ей массаж, а позже надругался над ней на глазах у отдыхающих.

Предполагаемый виновник преступления арестован сотрудниками полиции, а потерпевшая была направлена на медицинское обследование в больницу. Отмечается, что ей оказывается консульская поддержка и вся необходимая помощь.

Ранее в феврале на Шри-Ланке местный житель изнасиловал немецкую туристку, приехавшую в отпуск на популярный курорт. Инцидент произошел в городе Тангалла района Хамбантота 4 февраля. Путешественница заявила, что подверглась нападению со стороны нанятого для ознакомления с курортом гида, который остановился в том же отеле, что и она.

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Татьяна Карпова
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