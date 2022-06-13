Стало известно о планах «Аталанты» продать Миранчука

La Gazzetta dello Sport: «Аталанта» решила продать Алексея Миранчука

Стало известно о планах «Аталанты» продать российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб может расстаться с целой группой игроков. В частности, покинуть «Аталанту» могут Йосип Иличич, Марио Пашалич, Маттео Пессина.

Контракт Миранчука с «Аталантой» истечет летом 2024 года. В минувшем сезоне на его счету два гола и пять результативных передач в 25 матчах клуба. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го. Его трансфер из московского «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро. Вместе с «Локомотивом» Миранчук выигрывал чемпионат России и дважды становился серебряным призером.