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Спорт

Бывшего легионера «Зенита» обязали платить алименты на ребенка в России

Суд Санкт-Петербурга обязал бывшего игрока «Зенита» Сердара Азмуна выплачивать алименты
Сердар Азмун

Сердар Азмун. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Суд Санкт-Петербурга обязал бывшего нападающего «Зенита» иранца Сердара Азмуна выплачивать алименты на ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

Суд установил отцовство в ходе закрытого заседания 10 июня. Бывший легионер изначально не хотел признавать факт того, что является отцом ребенка жительницы Казани Алии. Сумма взыскания составила 25 процентов от доходов экс-игрока сине-бело-голубых.

Азмун покинул «Зенит» 30 января. Иранской форвард перешел в леверкузенский «Байер». В составе «Зенита» иранец четырежды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. На его счету 52 гола в 79 матчах за клуб.

Большую часть профессиональной карьеры Азмун провел в России. Он известен по выступлениям за казанский «Рубин» и «Ростов».

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Николай Костюков
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