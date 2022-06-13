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Сразу два болгарских министра подали в отставку

Министры иностранных дел и энергетики Болгарии Генчовска и Николов подали в отставку
Теодора Генчовска

Теодора Генчовска. Кадр: Седем-Осми ТВ [Seven-Eight TV] / YouTube

Сразу два министра в правительстве Болгарии подали в отставку после того, как партия «Есть такой народ» объявила о выходе из правящей коалиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы министерств.

Речь идет о министрах иностранных дел и энергетики Теодоре Генчовски и Александре Николове. Они стали не первыми главами своих ведомств, которые покинули кабмин на фоне политического кризиса.

За несколько дней до этого в отставку отправились министр по делам молодежи и спорта Радостин Василев, а также вице-премьер Гроздан Караджов. Если парламент в ближайшее время не сможет согласовать кандидатуры на посты ушедших министров, республику ждут новые выборы.

Лидер партии «Есть такой народ» Слави Трифонов заявил о выходе из правящей коалиции в среду, 8 июня. Представители политической силы не согласились с планами принять обновленную версию бюджета страны, а также с действиями властей относительно Северной Македонии.

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Алевтина Запольская
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