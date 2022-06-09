Болгарский вице-премьер подал в отставку

Вице-премьер правительства Болгарии Гроздан Караджов подал в отставку

Вице-премьер правительства и министр регионального развития Болгарии Гроздан Караджов подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший вице-премьер состоял в коалиционном правительстве по квоте политической партии «Есть такой народ».

«Насколько знаю, на данный момент заявление об отставке подал только министр Караджов. Сейчас ждем решения остальных, хотят ли они работать за Болгарию или станут частью шоу», — сообщил министр инноваций Даниел Лорер.

В среду лидер партии «Есть такой народ» Слави Трифонов заявил о выходе партии из правящей коалиции, после чего отозвал из правительства Караджова, а также министра иностранных дел Теодору Генчовскую и министра спорта Радостина Василева.

Согласно Трифонову, правительство идет против национальных интересов и ведет страну к банкротству, передает Bulgarian News Agency. Он выразил недовольство политикой министра финансов Асена Васильева и действиями премьер-министра вокруг проблемы Северной Македонии.

В частности, глава партии выступает против вступления Северной Македонии в Европейский союз. Болгарская сторона настаивает на конституционном закреплении равноправия македонских болгар с остальными народами страны. Также София отказывается признавать существование македонского языка, который она считает одним из диалектов болгарского.

Ранее в Болгарии пожаловались на попадание в российскую «газовую ловушку». «Газпром» объявил о полной приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как предприятия не совершили оплату в рублях.