Россиянин похитил школьницу из Петергофа и два месяца насиловал ее под Тверью

РЕН.ТВ: знакомый похитил школьницу из Петергофа и два месяца насиловал ее под Тверью

19-летний парень похитил школьницу из Петергофа и два месяца удерживал ее взаперти и насиловал в Тверской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам мамы пострадавшей, ночью 2 апреля семиклассница вышла из дома в магазин, где встретилась со своим знакомым. Молодой человек затащил ее в машину, положил на лицо тряпку, после чего она уснула. Когда 15-летняя девочка проснулась, она уже была дома у похитителя.

По данным телеканала, злоумышленник отобрал у школьницы телефон. На протяжении нескольких месяцев он дал ей несколько раз связаться с семьей, чтобы сообщить, что с ней все в порядке. В начале июня пострадавшей удалось сбежать: она вызвала такси и уехала, когда никого не было дома.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае 34-летний многодетный отец предстанет перед судом за изнасилование дочери и убийство бывшей жены. Следователи Следственного комитета узнали, что злоумышленник в течение трех лет насиловал дочь; впервые обвиняемый в педофилии надругался над ребенком, когда ему исполнилось десять лет.