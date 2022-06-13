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Пушков ответил на требование депутата ЕП снабдить Украину ядерным оружием

Пушков напомнил депутату ЕП Сикорскому о последствиях снабжения Украины ядерным оружием

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков напомнил бывшему министру иностранных дел Польши и действующему депутату Европейского парламента Радославу Сикорскому о последствиях идеи снабдить Украину ядерными ракетами. Об этом он написал в Telegram-канале.

«От использования Украиной ядерных боеголовок, подаренных Западом, пострадает и сама Польша, примыкающая к театру боевых действий: радиация, как известно, не признает границ», — написал Пушков. По словам члена Совфеда, Сикорский и неоднократно позволял себе радикальные заявления, но в этом случае «превзошел самого себя».

Ранее инициативу Сикорского прокомментировал сенатор Совфеда Андрей Климов. Он заявил, что предоставление ядерного оружия (ЯО) Украине повлечет большую беду, это будет прямое нарушение международного договора о нераспространении ЯО.

О том, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, Сикорский заявил ранее 12 июня. Как объяснил депутат, западные страны получили это право после того, как Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, США, Великобританией и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

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Марина Совина
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