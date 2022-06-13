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В Крыму двоих детей унесло на матрасе в открытое море

В Крыму утонули 4-летний мальчик и 5-летняя девочка, которых унесло в море на матрасе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Сакском районе Крыма двоих детей унесло на надувном матрасе в открытое море. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики Крым.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел накануне. «В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения», — уточняет пресс-служба.

Оперативники ведут поиски детей, к ним подключились сотрудники МВД, МЧС, отряд «Крым-Спас». В прокуратуре проводится проверка по факту исполнения родительских обязанностей.

Крымское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В СК отметили, что на пляже нет каких-либо предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания. Следователи дадут правовую оценку этому обстоятельству.

Ранее сообщалось, что гражданка России найдена мертвой в квартире в турецкой Аланье. Полиция начала расследование дела.

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Рузанна Акмалтдинова
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