Жену Додона вызвали в прокуратуру

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что его жену Галину вызвали в прокуратуру

Обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его жену Галину вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик не указал, в рамках какого дела его супруга может стать обвиняемой, но предположил, что спецслужбы «следили за ней нон-стоп». Женщина получила повестку, когда отвозила детей на занятие по шахматам.

«Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», — написал Додон.

Он добавил, что не сможет простить властям страны «некоторых вещей», и призвал их «выплескивать ненависть» лично на него. «А супругу, детей и семью оставьте в покое», — призвал бывший глава государства.

Ранее Додон предрек Молдавии «украинский сценарий». По его мнению, западные страны попытаются дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы оправдать ее присоединение к Румынии.