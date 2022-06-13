Умер убийца афганского диктатора Амина спецназовец Плюснин

Умер ликвидировавший афганского диктатора Амина советский спецназовец Александр Плюснин

Бывший сотрудник спецподразделения «Альфа» Александр Плюснин, лично убивший афганского диктатора Хафизуллу Амина в 1979 году, скончался в возрасте 72 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на международную ассоциацию ветеранов этого подразделения.

Причины смерти бывшего спецназовца пока неизвестны. Его товарищи по организации выразили соболезнования родным покойного, указав, что память о нем «останется в веках среди благодарных жителей России».

«Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа. (...) Ну а уж о том, чтобы назвать вещи своими именами — кто, собственно, поставил финальную точку, ликвидировав кровавого афганского диктатора, об этом и речи не могло быть. Хотя об этом прекрасно знали в подразделении», — говорится в сообщении.

Советская спецоперация по штурму дворца Амина состоялась 27 декабря 1979 года. Диктатор был смертельно ранен осколком гранаты, которую Плюснин бросил в одно из помещений.

8 сентября 2021 года стало известно о смерти еще одного участника этой операции, Геннадия Кузнецова. Он был тяжело ранен одним из защитников дворца в бедро, а позже награжден орденом Красного Знамени.