Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Умер убийца афганского диктатора Амина спецназовец Плюснин

Умер ликвидировавший афганского диктатора Амина советский спецназовец Александр Плюснин

Фото: Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

Бывший сотрудник спецподразделения «Альфа» Александр Плюснин, лично убивший афганского диктатора Хафизуллу Амина в 1979 году, скончался в возрасте 72 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на международную ассоциацию ветеранов этого подразделения.

Причины смерти бывшего спецназовца пока неизвестны. Его товарищи по организации выразили соболезнования родным покойного, указав, что память о нем «останется в веках среди благодарных жителей России».

«Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа. (...) Ну а уж о том, чтобы назвать вещи своими именами — кто, собственно, поставил финальную точку, ликвидировав кровавого афганского диктатора, об этом и речи не могло быть. Хотя об этом прекрасно знали в подразделении», — говорится в сообщении.

Советская спецоперация по штурму дворца Амина состоялась 27 декабря 1979 года. Диктатор был смертельно ранен осколком гранаты, которую Плюснин бросил в одно из помещений.

8 сентября 2021 года стало известно о смерти еще одного участника этой операции, Геннадия Кузнецова. Он был тяжело ранен одним из защитников дворца в бедро, а позже награжден орденом Красного Знамени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названа возможная деятельность Поклонской после отставки
Зеленский призвал американских евреев помочь в санкциях против России
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика
Макрон объявил о вступлении Франции в период военной экономики
Молодая жена Петросяна отреагировала на возвращение известного фастфуда
Лукашенко предложил усилить КГБ
Загитова поделилась снимками с экспериментальной фотосессии
В Крыму двоих детей унесло на матрасе в открытое море
Лукашенко увидел санкционное давление на Белоруссию для «удушения» России
«Боржоми» передадут правительству Грузии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.