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Украинскую кукурузу смогли доставить в Испанию

Helsingin Sanomat: финское судно доставило в Испанию груз украинской кукурузы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Финское судно Alppila доставило в Испанию груз украинской кукурузы, которую ранее не могли вывезти из страны из-за боевых действий. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat, выдержки из публикации цитирует РИА Новости.

Как отмечает финский портал, партия объемом в 18 тысяч тонн стала первой, которую украинские власти смогли вывезти по новому маршруту через Балтийское море.

«Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает», — прокомментировал ситуацию директор судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинен, которой принадлежит Alppila.

Ранее стало известно, что японские фермеры нашли способ заработать на украинском кризисе и решили выращивать пшеницу и сою вместо риса. Это связано с резким ростом цен на эти агрокультуры.

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Алевтина Запольская
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