Берлин выделит миллиарды долларов для спасения компании «Газпром Германия»

Правительство ФРГ планирует выделить миллиарды долларов для спасения «Газпром Германия»

Правительство ФРГ планирует выделить миллиарды долларов для спасения компании «Газпром Германия» (Gazprom Germania GmbH). На данный момент компания находится под контролем энергетического регулятора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, финансовая помощь может быть предоставлена Берлином уже на этой неделе. Ожидается, что немецкая государственная банковская группа KfW выдаст «Газпром Германия» кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро. При этом Bloomberg отмечает, что переговоры еще не окончены.

Регулятор ФРГ заявил, что на данный момент идет интенсивная работа над поддержанием деловых операций «Газпром Германия».

Ранее сообщалось, что российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, которые находятся под ее управлением, обойдутся потребителям газа в ФРГ в дополнительные пять миллиардов в год.

«Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активов в конце марта. С 4 апреля компанией управляет Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA).