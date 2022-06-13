Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Берлин выделит миллиарды долларов для спасения компании «Газпром Германия»

Правительство ФРГ планирует выделить миллиарды долларов для спасения «Газпром Германия»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Правительство ФРГ планирует выделить миллиарды долларов для спасения компании «Газпром Германия» (Gazprom Germania GmbH). На данный момент компания находится под контролем энергетического регулятора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, финансовая помощь может быть предоставлена Берлином уже на этой неделе. Ожидается, что немецкая государственная банковская группа KfW выдаст «Газпром Германия» кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро. При этом Bloomberg отмечает, что переговоры еще не окончены.

Регулятор ФРГ заявил, что на данный момент идет интенсивная работа над поддержанием деловых операций «Газпром Германия».

Ранее сообщалось, что российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, которые находятся под ее управлением, обойдутся потребителям газа в ФРГ в дополнительные пять миллиардов в год.

«Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активов в конце марта. С 4 апреля компанией управляет Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названа возможная деятельность Поклонской после отставки
Оценены сроки замены иностранных самолетов на российские
Эндокринолог раскрыла пользу кабачка
Первый небинарный спортсмен в истории Олимпийских игр завершил карьеру
На Ближнем Востоке запретили мультфильм «Базз Лайтер» из-за однополого поцелуя
Берлин выделит миллиарды долларов для спасения компании «Газпром Германия»
Шифрин вспомнил знаменитого директора Москонцерта
Оператор «Северного потока» предупредил о сокращении подачи газа
Диетолог назвала опасные последствия употребления крепкого чая в жару
Россиянка поехала во Вьетнам и раскрыла способ быстро «стать своей среди чужих»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.