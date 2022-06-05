Санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в миллиарды евро

Welt am Sonntag: санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в 5 миллиардов евро в год

Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, которые находятся под ее управлением, обойдутся потребителям газа в ФРГ в дополнительные пять миллиардов в год. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных представителей отрасли.

Как пишет издание, переориентация на других поставщиков газа создаст дополнительную сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет приобретаться по более высоким ценам.

По информации Welt am Sonntag, с середины мая мегаватт-час природного газа обходился ФРГ примерно в 85 евро, тогда как обычная стоимость до начала спецоперации России составляла от 20 до 30 евро.

Власти ФРГ считают, что стране нужны дополнительные 10 миллионов кубометров газа в день, что обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро в год. Другие затраты будут приходиться на заполнения газом хранилища Реден в Нижней Саксонии. К октябрю оно должно быть заполнено на 80 процентов.

«Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активов в конце марта. С 4 апреля компанией управляет Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA).