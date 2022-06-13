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Украинский суд арестовал активы по производству воды у российского бизнесмена

Суд на Украине арестовал у российского бизнесмена активы по производству минеральной воды

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Украинский суд арестовал у одного из российских бизнесменов корпоративные права собственности на сеть предприятий, производящих минеральную воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора страны.

Речь идет об активах на общую сумму в 53,4 миллиона гривен (более 1,8 миллиона долларов). «Это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся частью уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является российский олигарх», — говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре не назвали имени россиянина, которому принадлежали эти права. Название принадлежавшей ему компании также не раскрывается.

Ранее стало известно, что Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете. Власти объяснили такую необходимость продолжающимися боевыми действиями, которые причинили хозяйству республики серьезный ущерб.

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Алевтина Запольская
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