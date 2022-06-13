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США задумались над необходимым Украине в долгосрочной перспективе оружием

Пентагон заявил, что США решают, какие вооружения нужны Киеву в долгосрочной перспективе

Фото: Pixabay

США задумались над тем, какие вооружения необходимы Украине в долгосрочной перспективе. Об этом заявила первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, передает ТАСС.

«Рассматривая более долгосрочную перспективу, мы, думаю, можем сегодня заверить себя в том, что страна под названием "Украина" сохранится, что это будет суверенная страна и у этой страны будут вооруженные силы, которые должны будут ее защищать», — указала замминистра обороны.

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По ее словам, Вашингтон решает, какого рода средства потребуются Киеву для этих целей, в том числе оружие и военная техника. Хикс также отметила, что США долгое время активно взаимодействовали с Вооруженными силами Украины.

Соединенные Штаты вместе с партнерами по НАТО планируют развивать «оборонный потенциал» страны, поэтому решаются вопросы не только о поставках вооружений, но и более долгосрочной подготовке личного состава, уточнила замглавы Пентагона.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин признал, что власти США не обладают достаточным количеством ресурсов для отслеживания вооружений, которые передал Вашингтон в интересах Украины. Он отметил, что украинские власти знают о ситуациях, когда переданное оружие оказывается в руках противника, и сосредоточены на решении этих сложностей в логистике.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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