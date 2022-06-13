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Полиция США задержала намеревающихся устроить на гей-параде беспорядки радикалов

CNN: американская полиция арестовала предполагаемых членов националистической группы

Фото: John Rudoff / Reuters

Полиция США задержала радикалов, намеревающихся устроить беспорядки на гей-параде. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 31 члена предполагаемой националистической группировки «Патриотический фронт» в американском городке Кер-д'Ален, штат Айдахо, сообщает CNN.

Правоохранительным органам поступил звонок очевидца, который сообщил, что группа молодых людей грузится в автофургон и выглядит как «маленькая армия». Через 10 минут полицейские остановили транспортное средство и задержали праворадикальных активистов, предъявив им обвинения в заговоре с целью организации беспорядков.

Среди вещей подозреваемых были найдены щиты, защитная амуниция и дымовая шашка. Во время задержания группировка скрывала лица белыми масками, солнцезащитными очками и кепками, которые изнутри были усилены пластиковой защитой.

Мэр города Джим Хаммонд назвал арестованных «молодыми людьми, у которых, похоже, нет цели в жизни». «Я не видел, чтобы у этих людей было какое-либо огнестрельное оружие, поэтому я думаю, что это было нарушением порядка и попыткой вызвать страх», — заключил он.

Ранее сообщалось, что больше 75 процентов жителей Нью-Йорка боятся стать жертвами насильственных преступлений. Согласно статистике Департамента полиции уровень насильственных преступлений по всем направлениям — от изнасилований до грабежей — резко вырос.

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Рузанна Акмалтдинова
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