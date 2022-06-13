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Ким Чен Ын озаботился укреплением дисциплины в Трудовой партии КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын призвал укрепить дисциплину в ТПК и детализировать нормы наказания

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание секретариата Центрального комитета Трудовой партии Кореи ( ЦК ТПК) и обсудил укрепление дисциплины в партии. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Секретариат ЦК ТПК серьезно обсудил то, что следует установить в партии атмосферу строгого соблюдения дисциплины и развернуть более интенсивную борьбу против неблагонадежных и нереволюционных действий некоторых партработников, включая злоупотребление служебным положением и бюрократизм», — говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что установление дисциплины в партии является «первоочередной важнейшей задачей». Он приказал усилить системы контроля за дисциплиной, в том числе Центральную ревизионную комиссию ТПК, и «детализировать нормы контроля и наказания».

В частности, по его словам, следует расширить полномочия контролирующих дисциплину отделов и организаций, а также ввести строгий режим проверки и наказания.

В ходе заключительной речи по итогам года на пленуме партии Ким Чен Ын заявлял о необходимости выиграть в 2022 году «великую смертельную схватку». «Генеральный секретарь заявил, что схватка 2022 года — грандиозная смертельная схватка, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков», — указано в тексте.

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Марина Совина
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