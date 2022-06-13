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Клинтон возразила Макрону из-за его позиции по России

Le Point: экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась против переговоров с Россией
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бывшая первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала позицию французского лидера Эммануэля Макрона в отношении России и высказалась против переговоров с Москвой. Об этом пишет Le Point.

«Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. Путин уже давно нарушил красную линию», — возразила Клинтон мнению Макрона в эфире радио France Culture. По ее мнению, президент России считает себя «Петром Великим», который вел «бесконечную войну против Швеции, стран Прибалтики, Скандинавии и стран Севера на протяжении 20 лет».

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Клинтон призвала мир прислушаться к мнению лидеров стран Прибалтики и Польши, которые «возможно гораздо яснее видят, кто такой Путин на самом деле и какие у него цели». Она также считает, что сейчас не время для диалога.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский раскритиковал подход президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России. По его мнению, французский лидер не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать.

3 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать. Свои слова он объяснил тем, что в будущем странам придется сотрудничать с Москвой. «Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — сказал он.

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Марина Совина
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