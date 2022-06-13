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Чешский министр раскритиковал Макрона из-за России

Глава МИД Чехии Липавский раскритиковал президента Франции Макрона за подход к России
Ян Липавский

Ян Липавский. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал подход президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы чешского МИД, которое он выразил в эфире телеканала CNN Prima NEWS, французский лидер не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать.

Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена <...> Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе

Ян ЛипавскийГлава МИД Чехии

Макрон и Россия

3 июня президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью региональной прессе, в котором, в частности, заявил, что Россию нельзя унижать. Свои слова он объяснил тем, что в будущем странам придется сотрудничать с Москвой.

Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии

Эммануэль МакронПрезидент Франции

Французский лидер выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в вопросе урегулирования кризиса.

Аналогичное мнение высказывала и новая глава французского МИД Катрин Колонна, вступившая в должность в конце мая. По ее мнению, Париж должен сохранять диалог с Москвой, поскольку он полезен и необходим, «чтобы иметь возможность передавать нашу позицию и работать вместе по конкретным вопросам»

Также Макрон рассказывал, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с российским президентом Владимиром Путиным не менее 100 часов. По его словам, он посвятил столько времени и энергии обсуждению «действительно сложной» ситуации на Украине. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

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Польская критика

28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили президенту России Владимиру Путину, что необходимо снять одесскую блокаду для вывоза зерна. По их мнению, это поможет в транспортировке зерновых Украины через Черное море и позволило бы избежать мирового продовольственного кризиса. При этом в Париже выразили готовность участвовать в операции по разблокировке порта Одессы.

Переговоры Шольца и Макрона с Путиным вызвали недовольство Варшавы. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что контакты с российским лидером бесполезны и лишь «узаконивают лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией на Украине». По его мнению, разрешение ситуации на Украине возможно только за счет усиления военной поддержки страны, а не диалога.

Кроме того, Дуда предупредил немецких промышленников о проблемах из-за ведения дел с Россией и желании покупать дешевый газ и нефть. Он считает, что немецкому бизнесу совершенно безразлично, что происходит с Украиной и Польшей, его волнует только прибыль.

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Позиция Москвы

Говоря о возможном общении Путина и Макрона, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва примет предложение французского лидера к французскому президенту о контакте по ситуации на Украине, однако заметил, что контакт президентов зависит не от России, которая никому не навязывается и замечает, как лидеры Евросоюза публично ее обвиняют в агрессии, используя «достаточно воинственную лексику».

Если за этой лексикой стоит желание решить проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в сфере европейской безопасности, всегда будем готовы к разговору. У Эммануэля Макрона давние доверительные отношения с Владимиром Владимировичем Путиным. Если он предложит такой контакт, предложение будет принято

Сергей ЛавровГлава МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила премьер-министру Эстонии Кае Каллас, призвавшей западных лидеров перестать звонить Владимиру Путину, отчитать за это послов стран Евросоюза.

У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача — все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России
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Марина Совина
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