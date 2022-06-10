Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция выразила готовность участвовать в разблокировке порта Одессы

Франция готова участвовать в операции по разблокировке порта Одессы

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Франция выразила готовность участвовать в операции по разблокировке порта Одессы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на заминированное морское пространство вокруг», — рассказал представитель Елисейского дворца.

28 мая немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снять одесскую блокаду для вывоза зерна. По их мнению, это поможет в транспортировке зерновых Украины через Черное море. Таким образом, страны смогли бы избежать мирового продовольственного кризиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России
Раскрыта загадка орбит горячих юпитеров
Стилистка нашла простой способ казаться выше без каблуков
Дуров объявил о новой платной функции в Telegram
Россиянин получил срок за покушение на свою бабушку
Россиянам предложили отдохнуть во Вьетнаме по сниженной цене
Суд в США закрыли из-за сотен тараканов в зале
Названы подмосковные города с резким ростом цен на жилье из-за будущего МЦД
Работники Wildberries столкнулись с трудностями при получении зарплаты
Россия и Украина снова обменялись пленными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.