Франция выразила готовность участвовать в разблокировке порта Одессы

Франция готова участвовать в операции по разблокировке порта Одессы

Франция выразила готовность участвовать в операции по разблокировке порта Одессы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на заминированное морское пространство вокруг», — рассказал представитель Елисейского дворца.

28 мая немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снять одесскую блокаду для вывоза зерна. По их мнению, это поможет в транспортировке зерновых Украины через Черное море. Таким образом, страны смогли бы избежать мирового продовольственного кризиса.