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Захарова предложила премьеру Эстонии отчитать послов Евросоюза за звонки Путину

Захарова предложила премьеру Эстонии Каллас отчитать послов Франции и ФРГ за звонки Путину
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале в шутку предложила премьер-министру Эстонии Кае Каллас отчитать послов стран Евросоюза за телефонные звонки глав государств российскому президенту Владимиру Путину.

«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача — все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», — сыронизировала дипломат.

Захарова добавила, что начинаются «групповые телефонные разговоры», имея в виду беседу Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая.

16 мая премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить Владимиру Путину для урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины. По ее словам, в телефонных разговорах нет никакого смысла и, пока они продолжаются, российский лидер не чувствует себя в изоляции.

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Марина Совина
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