В Израиле оценили риски глобального ядерного конфликта между Россией и США

Израильский политолог Кедми: конфликт между Россией и США начнется с термоядерного удара

Израильский политолог Яков Кедми оценил риск глобального ядерного конфликта между Россией и США. Его слова приводит «Красная весна».

По мнению обозревателя, напряженность в отношениях стран давно нагнетается Вашингтоном, и все большая вовлеченность США в военный конфликт на Украине способствует затягиванию боевых действий и перерастанию их в прямое столкновение Соединенных Штатов с Россией. Все это может закончиться термоядерным ударом, считает Кедми.

При этом на европейском континенте нет достойных целей для российского ядерного оружия, уточнил политолог, поэтому целью станет США. При этом Пентагон не готов воевать с российской армией. Кедми задался вопросом, готов ли Белый дом рисковать своей страной ради Украины.

Ранее бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что нынешняя политика руководства США негативно влияет на ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с Россией. «У России есть огромный ядерный арсенал, который может ударить по США в любой момент», — сказал Блэк. Офицер считает, что Америка продолжит «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия и военной поддержкой, поскольку НАТО и США совершенно не волнует, сколько украинцев погибнет.

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