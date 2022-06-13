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Бойца ММА из мема «Москва. Метро Люблино» депортировали из России

Представитель бойца ММА Мадиева из мема «Метро Люблино» заявил о его депортации из РФ

Фото: Москва 24 / Telegram

Боец смешанного стиля (ММА) Саймумин Мадиев, ставший известным по вирусному интернет-видеоролику «Москва. Метро Люблино. Работаем», депортирован из России в Таджикистан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

«Саймумин депортирован. Он вылетел из Москвы в Куляб», — рассказал собеседник агентства.

Ранее бойца задержали из-за проблем с документами. Позднее он был доставлен в спецприемник.

Мадиев стал популярен в сети после того, как его тренер Ризван Ошурмамадов опубликовал в TikTok ролик с тренировки, где боец выполняет упражнение «проход в ноги». «Москва. Метро "Люблино". Работаем», — гласила подпись к видео. Кадры сопровождались ремиксом на песню In Da Club рэпера 50 Cent. Ролик стал вирусным и набрал более 30 миллионов просмотров. Впоследствии пародии на видео с Мадиевым сняли футбольные клубы «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», мадридский «Реал» и Ла Лига.

Мадиеву 25 лет, на его счету три профессиональных боя в ММА.

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Марина Совина
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