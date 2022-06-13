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НАТО сочло неожиданной позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс

Столтенберг заявил, что в НАТО не ожидали жесткой позиции Турции по Швеции и Финляндии
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Leah Millis / Reuters

НАТО не были готовы к жесткой позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Financial Times.

Генсек рассказал, что блок счел неожиданным решение Анкары воспрепятствовать присоединению Стокгольма и Хельсинки к альянсу. «Раньше в ходе процесса [приема Швеции и Финляндии в НАТО] мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы», — отметил он.

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Столтенберг указал, что обеспокоенность Анкары, связанная с угрозой терроризма, не является чем-то новым. «Озабоченность Турции в контексте борьбы с терроризмом легитимна, поскольку никто из союзников по НАТО не пострадал от терактов сильнее, чем Турция. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание», — подчеркнул он, при этом выразив надежду, что все разногласия будут улажены «в течение разумного срока».

«Моя цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами [НАТО] как можно скорее. Это все еще может пройти быстро по сравнению с другими процессами вступления [в альянс]», — заключил он.

В начале июня Анкара поставила перед Стокгольмом и Хельсинки десять условий, которые необходимо выполнить для беспрепятственного вхождения в НАТО. Такие условия прежде всего связаны с поимкой членов организаций, признанных в Турции террористическими.

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Анжелика Бережная
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