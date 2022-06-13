В Минобороны Украины признали отправку необученных солдат ВСУ на передовую

Министр обороны Украины Резников признал отправку на передовую необученных солдат ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ввиду высоких потерь ВСУ Киев отправляет на передовую необученных молодых солдат. Об этом он сообщил в беседе с Economist.

Издание отметило, что для замены погибших бойцов Киев отправляет в зоны боевых действий неподготовленных украинцев из добровольческих подразделений.

«А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую <…> и умирают», — ответил Резников на просьбу журналиста прояснить ситуацию с жалобами возвратившихся бойцов на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов.

По словам главы Минобороны, такое развитие событий является «неизбежным».

9 июня Резников констатировал тяжелую ситуацию с потерями украинских военных. Он заявил, украинская армия ежедневно теряет до сотни бойцов убитыми. «Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — сообщил Резников.