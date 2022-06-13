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В Минобороны Украины признали отправку необученных солдат ВСУ на передовую

Министр обороны Украины Резников признал отправку на передовую необученных солдат ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ввиду высоких потерь ВСУ Киев отправляет на передовую необученных молодых солдат. Об этом он сообщил в беседе с Economist.

Издание отметило, что для замены погибших бойцов Киев отправляет в зоны боевых действий неподготовленных украинцев из добровольческих подразделений.

«А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую <…> и умирают», — ответил Резников на просьбу журналиста прояснить ситуацию с жалобами возвратившихся бойцов на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов.
По словам главы Минобороны, такое развитие событий является «неизбежным».

9 июня Резников констатировал тяжелую ситуацию с потерями украинских военных. Он заявил, украинская армия ежедневно теряет до сотни бойцов убитыми. «Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — сообщил Резников.

Здесь и сейчас
Марина Совина
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