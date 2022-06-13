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Российские военные продемонстрировали брошенное вооружение ВСУ

Российские военные показали брошенное бойцами ВСУ в Луганской области западное оружие

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные продемонстрировали трофейное вооружение украинской армии, которое оставили отступающие подразделения в Луганской области. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как военнослужащие разгружают оружие из прибывших машин. Чаще всего среди трофеев встречается стрелковое оружие, гранатометы еще советского производства, а также поставленные западными странами противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.

«Встречаются противотанковые мины немецкого производства, и из интересного — украинский автоматический гранатомет УАГ-40. Хочется отметить, что от российского гранатомета и советского варианта он отличается натовским калибром», — отметил начальник склада трофейного вооружения Максим.

Также в руки российских военных попали американский крупнокалиберный пулемет Browning M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибра 84 мм Carl Gustaf.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, оценил участвующее в спецоперации на Украине российское оружие. По словам Борисова, российская военная техника во время спецоперации на Украине «показывает себя неплохо».

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Варвара Кошечкина
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