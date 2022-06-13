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Польша попросила у союзников старое вооружение вместо переданного Украине

Президент Польши Дуда заявил, что попросит у союзников вооружение вместо переданного Киеву

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна попросит у союзников подержанное вооружение вместо переданного Украине. Об этом пишет Reuters.

«Мы передали, попросту говоря, свое. Мы не передавали со складов, не передавали от кого-то другого, а передали то, что имели, считая, что это необходимо. Это не только вопросы нашего вооружения», — заявил Дуда, добавив, что это не только вопросы вооружения Польши.

«Это также огромные расходы со стороны нашего государства. Мы считаем, что это минимум 1,7 миллиарда долларов в виде только военной помощи», — пояснил он, добавив, что ясно и естественно, что Польша ожидает восполнения нехватки из-за поставок Киеву, которая произошла в запасах также в рамках союзнических механизмов поддержки.

9 июня Дуда заявил, что Варшава отправила Украине техники и оружия в общей сложности на два миллиарда долларов. По его словам, Украина нуждается в тяжелом вооружении. Дуда объявил, что Польша отправила на Украину более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники и оружия.

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Марина Совина
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