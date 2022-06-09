Польша помогла Украине на два миллиарда долларов

Президент Дуда заявил, что Польша отправила Украине оружия на два миллиарда долларов

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава отправила Украине техники и оружия в общей сложности на два миллиарда долларов. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Дуды, Украина нуждается в тяжелом вооружении. Польский президент 7 июня провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого тот попросил помочь Варшаву предоставить танки. Дуда объявил, что Польша отправила на Украину более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники и оружия.

«Это огромные затраты, но мы понимаем необходимость. Мы обращаемся ко всем: если у кого-то есть возможность отправить артиллерию, например. Это оружие необходимо, чтобы остановить российское вторжение», — сказал польский лидер.

Польша не единственная страна, которая выделяет рекордные суммы на помощь Украине. 21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) выразили готовность предоставить Украине девять миллиардов евро помощи. В Еврокомиссии заявили, что с конца февраля было выделено более четырех миллиардов евро на поддержку украинской экономики, обеспечение работы государственного аппарата, а также на гуманитарную помощь.