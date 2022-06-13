На Украине раскритиковали Германию за отсутствие гостеприимства

Bild: посол Украины в ФРГ Мельник раскритиковал Германию из-за отсутствия гостеприимства

Большинство приехавших в Германию украинских беженцев уезжают из страны, не встретив должного гостеприимства. Об этом в беседе с изданием Bild заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, его слова приводит РИА Новости.

Критикуя отношение к соотечественникам, Мельник призвал власти страны задуматься, почему те не задерживаются в ФРГ и возвращаются на родину.

Дипломат также оценил сроки вероятного вступления Украины в Европейский союз, отметив, что на это могут уйти годы. При этом от подчеркнул, что Киеву не нужен «вход через черный ход», и потребовал для страны справедливого процесса присоединения к ЕС.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил ФРГ в увеличении импорта из России и назвал его рост на 60 процентов безумным.