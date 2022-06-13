Военные расходы НАТО предложили увеличить из-за России

Премьеры Великобритании и Португалии предложили увеличить военные расходы НАТО

Премьер-министры Великобритании и Португалии Борис Джонсон и Антониу Кошта предложили увеличить военные расходы НАТО, а также добиваться наращивания сотрудничества между странами, входящими в альянс. Причиной данного предложение является продолжающаяся российская военная спецоперация на Украине, сообщает ТАСС.

«Лидеры согласились с тем, что действия Путина изменили мир коренным образом, и оба подчеркнули, что союзникам по НАТО необходимо и дальше укреплять прочные связи друг с другом, будучи демократическими странами-единомышленниками. Премьер-министр [Джонсон] отметил, что у Соединенного Королевства и Португалии общие взгляды на НАТО, и подчеркнул важность того, чтобы позиция НАТО по Украине оставалась единой», — заявили в канцелярии британского премьера.

Также отмечается, что премьеры обеих стран согласились, что нужно увеличивать военные расходы НАТО, призвав к более тесной интеграции внутри альянса в сфере разработки новых вооружений. Кроме того, Джонсон и Кошта сошлись во мнении, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО усилило бы альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в НАТО не были готовы к жесткой позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Он указал, что обеспокоенность Анкары, связанная с угрозой терроризма, не является чем-то новым.