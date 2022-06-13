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В России рекордно подешевело вторичное жилье

Агентство «Этажи»: в мае вторичное жилье в России подешевело на 2,1 процента

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России за май 2022 года снизилась на рекордные за несколько лет 2,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяну Ахметдинову.

По ее словам, вторичный рынок жилья дешевеет в стране второй месяц подряд. В мае средняя стоимость готовой квартиры сократилась на 2,1 процента — до 78 тысяч рублей за квадратный метр. В апреле этот показатель оказался более сдержанным — 0,5 процента.

Ахметдинова объяснила такую ситуацию разницей между объемами предложения и спроса. Весной 2022 года последний оказался рекордно низким из-за высокой ставки Банка России. Сейчас он начал восстанавливаться, но преимущественно в сегменте дешевых квартир.

Ранее в компании Est-a-Tet выяснили, что к июню 2022 года изменился спрос на жилье бизнес-класса в Москве. Сильнее всего оно подорожало в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы — средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте увеличилась на 21,5 процента, до 515,1 тысячи рублей.

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Алевтина Запольская
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