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Басурин рассказал о положении украинских военных в Северодонецке

Представитель ДНР Басурин: ВСУ лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк, им остается только сдаться. О положении украинских военнослужащих рассказал замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

«Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — пояснил он.

Ранее Басурин назвал места самых ожесточенных боев в Донбассе. По его словам, наиболее ожесточенные столкновения ведутся в районе Славянска, Северодонецка и Лисичанска. В штабе территориальной обороны ДНР также сообщили, что под контролем сил республики находятся 235 населенных пунктов, в том числе Триполье, Владимировка, Ставки и Липовое.

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Виктория Кондратьева
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