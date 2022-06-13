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Унесенных в открытое море на матрасе детей нашли мертвыми в Крыму

В Крыму спасатели нашли мертвыми мальчика и девочку, унесенных в открытое море на матрасе

Кадр: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

В Крыму спасатели нашли мертвыми четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, унесенных ранее в открытое море на надувном матрасе. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по республике.

По данным ведомства, по факту гибели детей возбудили уголовное дело. «Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания. Следователи дадут оценку данному обстоятельству. Также СК даст оценку исполнению родительских обязанностей семьями погибших.

О пропаже детей стало известно ранее 13 июня. Их унесло в открытое море на матрасе в результате порывистого ветра на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения.

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Виктория Кондратьева
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