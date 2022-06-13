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Наездник умер после скачек на ипподроме в Москве

Мастер-наездник Шеховцов умер после скачек на Центральном московском ипподроме
Вадим Шеховцов

Вадим Шеховцов. Фото: «Конный мир» / ВКонтакте

Наездник Вадим Шеховцов умер на 54-ом году жизни после скачек на Центральном ипподроме в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Российских ипподромов».

Сообщается, что мастер-жокей выступал на трехлетнем жеребце и финишировал вторым. Однако после окончания скачек наездник выпустил из рук вожжи и выпал из качалки прямо на призовой дорожке. Пресс-служба отмечает, что спасти спортсмена не удалось. По предварительным данным, причиной смерти Шеховцова стала сердечная недостаточность.

«Вадима Александровича запомнили как прекрасного человека, отзывчивого товарища и отличного наездника. Он ушел слишком рано, и вся конная общественность потрясена этой тяжелой потерей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!», — сказано в сообщении.

Известно, что Шеховцов работал на Центральном столичном ипподроме с 1986 года.

Ранее в июне 18-летний российский боксер Ибрахим Хасанов умер в больнице после турнира в Челябинске. Региональные соревнования прошли в конце мая, спортсмену стало плохо на церемонии награждения. Ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали. Врачи шесть дней боролись за его жизнь. Причины смерти не сообщаются. Уточняется, что Хасанов успешно прошел медкомиссию и был допущен до соревнований.

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Марина Совина
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