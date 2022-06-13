Российский посол ответил раскритиковавшей дипломата главе МИД Канады

Посол Степанов назвал непрофессиональной позицию МИД Канады об общении с дипмиссией РФ

Посол России в Канаде Олег Степанов прокомментировал заявления главы МИД Канады Мелани Жоли о недопустимости участия официальных лиц в мероприятиях российской дипмиссии. Он назвал подобные высказывания проявлением непрофессионализма. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что дипломатия создана именно для того, чтобы работать в кризисные моменты.

«В такие сложные времена она особенно востребована. И заявления тех или иных представителей официальных кругов Канады о том, что с Россией общаться бессмысленно, и они не будут, или как-то воинственно заявляют о том, что никто из их представителей никогда не будет участвовать ни в каких наших мероприятиях… Ну, я с сожалением использую это слово, но это признак непрофессионализма», — считает Степанов.

Он также напомнил, что посещение праздничных мероприятий, проводимых дипмиссиями, — это стандартная протокольная практика и проявление уважения.

«Даже тогда, когда мы расходимся во взглядах, или политические руководители нашей страны придерживаются диаметрально противоположных подходов к каким-то острым сюжетам международной повестки, это не значит, что дипломаты не должны работать», — отметил он.

Ранее Жоли назвала неприемлемым появление представителя ее ведомства на приеме по случаю Дня России в российском посольстве. Она также напомнила, что Оттава поддерживает Киев во время проведения специальной военной операции России на Украине.