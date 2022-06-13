Глава МИД Канады осудила появление своего представителя в российском посольстве

Глава МИД Канады Жоли осудила появление своего представителя на праздновании Дня России

Глава министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли осудила появление представителя ее ведомства на приеме по случаю Дня России в российском посольстве в Оттаве. По ее словам, это было неприемлемым поступком. Об этом пишет ТАСС

«Это неприемлемо. Ни один представитель Канады не должен был присутствовать на мероприятии, которое прошло в посольстве России, и ни один представитель Канады больше не будет присутствовать на подобных мероприятиях», — заявила она, напомнив, что Оттава поддерживает Киев во время проведения специальной военной операции России на Украине.

Прием по случаю Дня России прошел в российском посольстве 10 июня. На нем присутствовали более 100 человек, в том числе послы более чем 30 государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее Жоли объявила, что Канада вводит санкции против российского нефтегазового сектора и химической промышленности. Новые меры предполагают запрет на оказания ряда услуг, ключевых для указанных индустрий, включая такие сферы, как менеджмент, бухгалтерское дело, консалтинг.

С начала военной операции Москвы на Украине Канада ввела санкции в отношении более чем 1000 физических лиц из России, Белоруссии и самой Украины. Предыдущий пакет экономических антироссийских санкций Канада представила 31 мая. Тогда в списки попали четыре компании и 22 физических лица, в том числе олимпийская чемпионка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.