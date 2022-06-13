Фергюсон разразился тирадой в адрес главы UFC

Тони Фергюсон раскритиковал главу UFC из-за фейковой цитаты о Хабибе Нурмагомедове

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон разразился тирадой в адрес главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Пост доступен в Twitter американца.

«Хабиб Нурмагомедов избегал Тони на пике. Но теперь прежнего Фергюсона больше нет, он кончился. Поэтому есть шанс, что Хабиб выйдет на бой», — данная цитата была приписана Уайту, хотя в реальности промоутер никогда ее не произносил. Тем не менее, Фергюсон прокомментировал фейковое высказывание.

«Кончился? Я покажу тебе, кто кончился. Я взбешен!» — написал 38-летний американец. Пользователи в комментариях обратили его внимание на сомнительное происхождение изначальной цитаты.

Нурмагомедов и Фергюсон неоднократно могли столкнутся в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Их поединок срывался пять раз. Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Фергюсон становился обладателем пояса временного чемпиона в той же весовой категории.