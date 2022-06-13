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Россиянин сорвался со скалы и выжил

МЧС: сорвавшийся со скалы в Иркутской области турист эвакуирован на вертолете

Фото: Петр Малиновский / РИА Новости

Спасатели эвакуировали на вертолете туриста, сорвавшегося со скалы на одном из хребтов Хамар-Дабана в Иркутской области. Мужчину передали бригаде скорой помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«Вертолет Ми-8 МЧС России приземлился на базе БПСО (Байкальского поисково-спасательного отряда — прим. «Ленты.ру») в поселке Никола, пострадавший передан бригаде скорой помощи для дальнейшей транспортировки в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве.

Группа спасателей МЧС обнаружила мужчину, который сорвался со скалы, в ходе учебно-тренировочных сборов. Из-за серьезных травм пострадавшего было невозможно транспортировать на носилках. Спасатели оказали ему первую помощь и разбили лагерь на месте до прибытия вертолета. Его доставили до ближайшего населенного пункта, а затем передали медикам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что российский турист сорвался со скалы во время экскурсии на Байкале и погиб. Несчастный случай произошел на острове Ольхон в Иркутской области. Прибыв на мыс Хобой, расположенный в северной части острова Ольхон, мужчина отошел, чтобы сделать фото, после чего пропал.

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Марина Совина
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