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В США увидели возможность завести уголовное дело на Трампа

AP: расследующий штурм Капитолия комитет заявил о наличии основания для дела против Трампа

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Члены расследующего штурм Капитолия комитета конгресса заявили, что собранные доказательства могут стать достаточным основанием для уголовного обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа, Об этом пишет Associated Press.

«Я бы хотел увидеть со стороны Минюста расследование всех заслуживающих доверия обвинений в преступной деятельности со стороны Трампа», — приводит агентство слова члена палаты представителей, демократа Адама Шиффа​​​.

По его мнению, «есть определенные действия, части усилий по отмене результатов выборов», которые американский Минюст до сих пор не расследовал.

Ранее The Washington Post писала, что комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, представил первые доказательства того, что бывший президент Дональд Трамп причастен к его организации.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Трампа, не признавших итоги голосования. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Нападению подверглись 140 сотрудников полиции. Пять человек погибли.

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Марина Совина
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