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В Венесуэле выявили первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Венесуэлы сообщил о первом случае заражения оспой обезьян

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В Венесуэле выявили первый случай заражения оспой обезьян у человека, который прибыл из Испании. Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

«Пациент, прибывший в страну из Мадрида, общался с двумя зараженными в Барселоне», — говорится в сообщении.

Заболевший был изолирован, взятые анализы показали положительный результат. Состояние зараженного стабильно.

10 июня стало известно, что в Польше подтвердили первый случай заражения человека вирусом оспы обезьян. До этого сообщалось о заражениях в Великобритании, Испании, Португалии, Канаде, Германии, Франции и других странах.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.

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Марина Совина
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