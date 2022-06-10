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Случай оспы обезьян подтвердился в Польше

Минздрав Польши подтвердил первый случай заражения оспой обезьян

Фото: Lukas Barth / Reuters

В Польше подтвердился первый случай заражения человека вирусом оспы обезьян. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, передает ТАСС.

«У нас было около 10 подозрений на оспу обезьян, пробы исследуются. 10 июня — день, когда у нас есть подтвердился первый случай», — рассказал министр. Сейчас инфицированный пациент изолирован в больнице, однако иная информация о ее местоположении не разглашается.

8 июня глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила, что человек, выздоровевший от оспы обезьян, может заразиться болезнью повторно. По ее словам, врач в Западной Африке, который уже излечился от оспы обезьян, спустя какое-то время снова оказался инфицированным.

Ранее в ВОЗ сообщили, что распространение оспы обезьян в Европе может усилиться во время сезона фестивалей летом. В организации усомнились в возможности сдержать распространение вируса. Отмечается, что что Европа находится в эпицентре крупнейшей и наиболее географически распространенной вспышки оспы обезьян.

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Николай Чигасов
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