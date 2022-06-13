Фабрики Европы начали закрываться из-за отсутствия российских энергоносителей

WSJ заявила о закрытии европейских предприятий из-за отсутствия российских энергоносителей

Некоторые европейские предприятия начали закрываться из-за отсутствия «дешевых» российских энергоносителей на рынке, об этом заявила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что ряд фабрик не может выдержать конкуренции на мировом рынке с ближневосточными и американскими компаниями, поскольку для них цены на топливо значительно ниже, чем для потребителей из Европы. Издание пишет, что европейские цены на газ в три раза выше, чем в Соединенных Штатах.

Предприятия ищут альтернативы российским энергоносителям, опасаясь прекращения поставок. Однако индустрия может оказаться в невыгодном с точки зрения конкуренции положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от нефти и газа из России, если не сможет быстро внедрить технологии, сокращающие потребление ископаемого топлива. WSJ указывает, что этот процесс требует значительных инвестиций.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна столкнулась с практическими проблемами в отказе от российских энергоносителей. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, который ранее использовал в качестве сырья российскую нефть и обеспечивал топливом большую часть Восточной Германии, в том числе столичный аэропорт. Правительство страны пока не может обеспечить работу завода без поставок из России, подчеркнул политик.