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Жителям Запорожья спишут кредиты перед украинскими банками

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что долги жителей перед украинскими банками обнулят

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками вскоре будут обнулены. Об этом заявил РИА Новости член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, по этому же принципу в регионе будет списана и коммунальная задолженность, которая имелась у граждан по состоянию на 1 марта.

«Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство?» — пояснил Рогов.

Также он пообещал, что руководство региона займется проблемой заблокированных в украинских банках вкладов жителей. Снимать гривны со счетов и конвертировать их в другие валюты член ВГА призвал уже сейчас.

Накануне стало известно о взрывах в Мелитополе и Бердянске. По словам заместителя начальника регионального управления МВД Алексея Селиванова, оба инцидента оказались терактами, организованными с украинской стороны.

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Алевтина Запольская
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