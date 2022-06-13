Жителям Запорожья спишут кредиты перед украинскими банками

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что долги жителей перед украинскими банками обнулят

Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками вскоре будут обнулены. Об этом заявил РИА Новости член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, по этому же принципу в регионе будет списана и коммунальная задолженность, которая имелась у граждан по состоянию на 1 марта.

«Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство?» — пояснил Рогов.

Также он пообещал, что руководство региона займется проблемой заблокированных в украинских банках вкладов жителей. Снимать гривны со счетов и конвертировать их в другие валюты член ВГА призвал уже сейчас.

Накануне стало известно о взрывах в Мелитополе и Бердянске. По словам заместителя начальника регионального управления МВД Алексея Селиванова, оба инцидента оказались терактами, организованными с украинской стороны.