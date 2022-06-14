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Спевшего про ограбление банкомата рэпера арестовали за ограбление банкомата

Рэпер Ладишн Райли из США спел об ограблении банкомата и был арестован за это преступление
Ladesion Riley

Ladesion Riley. Фото: Metropolitan Nashville Police Department

В США рэпер из штата Техас, спевший про ограбление банкомата, был арестован в штате Теннесси за преступление из своего трека. Об этом сообщает New York Post.

30-летний Ладишн Райли их Хьюстона вместе с тремя сообщниками был задержан Департаментом полиции Нэшвилла за ограбление техника, обслуживавшего один из банкоматов города. В банду, пойманную в понедельник, 6 июня, помимо Райли, входили Дариус Дугас, Сашондре Дугас и Кристофер Алтон.

По данным следствия, двое преступников подошли к технику со спины и приказали ему «не делать глупостей и отдать деньги». Завладев мешками с наличными, четверка налетчиков скрылась на двух автомобилях. Один из них был взят на прокат в компании Hertz. Благодаря данным, полученным у прокатчика, экипажу полицейского вертолета удалось быстро обнаружить машину около одного из отелей в городе Диксон в 64 километрах от Нэшвилла.

Полицейские дождались, пока преступники переложат деньги из одной машины в другую и разъедутся, а потом задержали оба автомобиля при содействии агентов ФБР.

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Позже выяснилось, что Райли читает рэп и известен под псевдонимом 213 Jugg god. В мае он выложил на своей странице в YouTube клип на композицию, лирический герой которой грабит банкоматы в разных штатах и ездит на автомобилях, набитых наличными. В треке содержится мольба налетчика к высшим силам о том, чтобы он смог добраться до дома, не привлекая внимания полиции.

После проверки выяснилось, что Райли совершил ограбление банкомата, находясь под следствием. Ранее его арестовали за «уклонение от ареста с использованием автотранспорта», но выпустили под залог.

Союз полицейских Хьюстона высмеял неудачливого рэпера-бандита в социальной сети. «Как иронично: вот так записываешь песню "Добраться бы до дома", в которой рассказываешь про ограбления банкоматов, а потом не можешь добраться домой в Хьюстон», — гласит запись на странице организации.

Ранее сообщалось, что преступник из Великобритании, посмеявшийся над полицией в социальных сетях, попался и отправился в тюрьму. 20-летнего Джордана Карра из Лондона приговорили к восьми годам заключения.

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Никита Савин
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