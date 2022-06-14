На территории «Азовстали» нашли бойцов «Азова»

Источник сообщил, что на территории «Азовстали» регулярно находят бойцов «Азова»

Вооруженные силы ДНР и РФ в ходе разминирования и зачистки катакомб на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе регулярно находят по одному-два бойца батальона «Азов», которые не сдались в плен 20 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Устанавливается личность всех военных преступников, с ними ведутся следственные действия», — рассказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что после допроса и предъявления националистам обвинений они будут содержаться в СИЗО «как и остальные преступники, сдавшиеся до этого в плен». Всех найденных на заводе бойцов будут проверять на совершение противоправных действий в рамках возбужденных ранее уголовных дел в их отношении.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Уточнялось, что подземные сооружения комбината, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ.